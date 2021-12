Le Département partenaire de la Fédération française d'athlétisme

Les JO 2024 passeront un peu plus par la Seine-et-Marne. Le territoire du Pays de Fontainebleau (le Centre national des sports de la défense et le stade Philippe-Mahut plus particulièrement) a retenu l'attention de la Fédération française d'athlétisme (FFA) pour la qualité de ses installations. Dès 2021, et dans le cadre de ce partenariat, un certain nombre de rendez-vous internationaux (championnats d'Europe en salle en Pologne, championnats du monde en salle en Chine, Jeux olympiques au Japon et championnats du monde en plein air aux Etats-Unis) pourront y être ainsi préparés. Cet accueil se prolongera jusqu'en 2024 avec, en point d'orgue, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Les jeunes athlètes seront aussi régulièrement invités comme les pensionnaires du pôle espoir, les jeunes licenciés FFA, les licenciés UNSS (sport scolaire), les élèves des sections sportives scolaires de Meaux, Bussy Saint-Georges et Savigny-le-Temple, la section olympique du collège Arnaud Beltrame de Vulaines-sur-Seine, ainsi que les sections sportives des lycées Couperin à Fontainebleau et Uruguay à Avon.

« Le Département souhaite répondre pleinement aux défis sportifs de demain tels que les Jeux olympiques et paralympiques et entend insuffler une véritable dynamique pour concrétiser son ambition de faire de la Seine-et-Marne une véritable terre d'excellence sportive », a déclaré Patrick Septiers, président du Conseil départemental. André Giraud, président de la FFA, s'est également félicité de ce partenariat : « Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'athlétisme français et ses athlètes qui pourront profiter de la qualité des structures d'entraînement réputées du département. Cette convention pluriannuelle est un très bel aboutissement. Ces échanges entre athlètes de haut niveau et jeunes générations permettront de bâtir l'athlétisme de demain. » Quatre athlètes de l'équipe de France (Pascal Martinot-Lagarde, Florian Carvalho, Carolle Zahi et Thomas Jordier) étaient présents ce 21 octobre lors de la signature de cette convention. Celle-ci prévoit un soutien financier annuel (50 000 euros) du Département en faveur de la FFA jusqu'en 2024.