Le Département mise sur l’attractivité

Hausse du plafond des contrats ruraux, convention avec l’université Gustave Eiffel, subvention pour l’accueil du Tour de France féminin, renforcement du dispositif “Collège nature” et reconduction des partenariats avec Euro Disney et Villages Nature. La majorité départementale a pris plusieurs décisions lors de cette assemblée de rentrée.

Contrat rural : la Convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) a validé la hausse du plafond de prise en charge du Contrat rural (CoR). Celui-ci passe de 370 000 euros à 500 000 euros. Le montant maximum de la subvention départementale passe ainsi de 111 000 euros à 150 000 euros.

Université Gustave Eiffel : une convention de partenariat a été signée avec l’établissement universitaire de Champs-sur-Marne. Favoriser l’accès et la réussite dans l’enseignement supérieur, articuler formation et emploi et développer la recherche professionnalisante sont les trois axes de ce rapprochement.

Tour de France féminin : une subvention de 120 000 euros a été attribuée pour l’accueil de la 2e étape 100 % seine-et-marnaise de ce Tour, prévue le 25 juillet. Le Département va également soutenir financièrement les initiatives locales à travers la création de deux appels à projets, en direction de l’ensemble des collèges du département et des 37 communes traversées par cette 2e étape.

“Collège Nature” : ce dispositif, qui vise à sensibiliser les collégiens à la nature et à favoriser la découverte des sites naturels, remporte un franc succès depuis cinq ans. Le Département a donc souhaité le dynamiser, en mobilisant un plus grand nombre de collèges, en proposant des ateliers aux professeurs et en renforçant le lien avec le label “E3D” (établissement en démarche globale de développement durable). Le budget consacré à cette opération va ainsi passer de 34 700 euros

(13 collèges) à 44 000 euros environ (30 collèges).

Euro Disney et Villages Nature : partenaires depuis 2005, le Département et Euro Disney s’engagent à travers un nouvel accord de coopération jusqu’en 2026, afin d’intensifier les actions communes. Même reconduction avec Villages Nature. L’objectif est de développer l’attractivité de la Seine-et-Marne en matière touristique, économique et sociale.