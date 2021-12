Le Département lance son concours “Suspense en Seine-et-Marne”

Les écrivains en herbe peuvent à nouveau saisir leur plume. Ce concours départemental d'écriture de nouvelles policières a débuté le 7 avril. Organisé par la médiathèque départementale de Seine-et-Marne, il vise à encourager la pratique de l'écriture auprès des collégiens du territoire tout en dénichant des nouveaux talents. Trois catégories ont été sélectionnées : collégiens de 6e et 5e, collégiens de 4e et 3e et Seine-et-Marnais de plus de 15 ans.

Cette année, “Suspense en Seine-et-Marne” est parrainé par Anne Martinetti, autrice de livres mêlant la gastronomie aux polars. Les récits devront obligatoirement contenir l'expression « soupe au lait ». Une autre contrainte est imposée aux participants : l'usage d'un embrayeur d'écriture. Tous les collégiens devront ainsi débuter leur nouvelle par « Le pique-nique en forêt de Rougeau avait pourtant bien commencé… », tandis que l'intrigue des textes des plus de 15 ans devra être la suivante : « Ils n'auraient jamais pensé qu'un si bon Brie pût être empoisonné ».

Le jury, qui désignera six lauréats (soit deux par catégorie qui remporteront chacun une tablette et un livre), est composé de trois auteurs (Dario, Michèle Barrière et Maud Tabachnik) et d'un chef cuisinier étoilé. Les résultats seront connus à la fin de l'année.

Inscriptions : mediathèque@departement77.fr (avant le 31 août à 17 heures).