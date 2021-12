Le Département lance sa marque de territoire

" Vivre en grand ! ". Telle est la nouvelle signature de la Seine-et-Marne, qui, accompagnée de son logo à l'effigie du territoire, exprime " à la fois son positionnement, son ambition, et son identité ".

Il s'agit, pour le Département et son agence Seine-et-Marne Attractivité, de faire connaitre les atouts et les pépites de ce territoire singulier. Cette marque porte en effet la promesse de " s'épanouir dans un environnement en lien avec la nature, d'avoir l'opportunité de réaliser ses rêves, de se réaliser professionnellement, ou de réaliser son envie d'entreprendre ", c'est-à-dire de " vivre bien grâce à une qualité de vie élevée, à un à un patrimoine naturel, architectural et culturel unique en Île-de-France, sans oublier une gastronomie riche en produits du terroir ".

La marque doit, également, permettre de valoriser les initiatives et les talents des Seine-et-Marnais, tout leur donnant la possibilité de parler d'une seule voix autour de valeurs communes. Un réseau de Partenaires (entreprises, association, collectivités) et d'Ambassadeurs (habitants) est déjà lancé et va grandir dans les semaines et mois à venir. " Malgré le contexte sanitaire, le Département a souhaité maintenir le lancement de sa marque de territoire, en phase avec les aspirations des citoyens et en particulier des franciliens après la période de confinement que nous avons vécue ", a expliqué Patrick Septiers, président du Département lors de son lancement.

Au-delà du slogan, la collectivité souhaite montrer que la Seine-et-Marne est un territoire d'accueil idéal pour les touristes, mais aussi les familles, les entrepreneurs, ou encore les médecins. Un site dédié à été lancé : http://www.seineetmarneengrand.fr/