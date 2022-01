Le Département lance “CapBioGNV77”

Après la charte “CapMétha77”, signée en juin 2020, c’est au tour de “CapBioGNV77” de voir le jour. Depuis plusieurs années, le Conseil départemental de Seine-et-Marne impulse une dynamique visant la transition énergétique et écologique. Pour favoriser cette énergie verte, décarbonée et renouvelable, il s’est notamment engagé à développer la filière méthanisation avec la charte “CapMétha77” (22 méthanisateurs agricoles en activité fin 2021). L’objectif est double : couvrir 75 % des besoins en gaz des ménages grâce au biométhane, à horizon 2030, (soit 2,5 TWh/an) et contribuer à une mobilité décarbonée avec un gaz produit localement : le Bio Gaz Naturel Véhicule (BioGNV).

Obtenu grâce à la méthanisation de déchets organiques, ce carburant “100 % renouvelable” limite la pollution. Sans odeur, silencieux et plus respectueux de la santé, il se prête particulièrement au transport régional de marchandises et de voyageurs. Les véhicules roulant au BioGNV permettent ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 %, les particules fines de 95 % et les NOx de 50 %, par rapport au gazole.

C’est l’année dernière que le schéma directeur BioGNV a été lancé. Il définit un maillage de 30 stations publiques d’avitaillement en GNV/(bio)GNV, d’ici 2030, pour répondre aux besoins des entreprises locales qui pourront ainsi poursuivre leur activité au sein des zones à faible émission mobilité (ZFEm) et réduire leur impact environnemental. Ce schéma va permettre également de mener une stratégie de déploiement du BioGNV, en collaboration avec les fédérations professionnelles de transporteurs, du BTP, les syndicats de traitement des déchets, les collectivités et les acteurs du développement économique. Aujourd’hui, 10 stations GNV publiques sont en service et trois nouvelles sont prévues cette année. Tout est ainsi fait pour rendre le BioGNV accessible aux entreprises.

Unique en Île-de-France, le réseau “CapBioGNV77” va donc être déployé cette année par le Département. Le but est de faciliter l’aménagement de stations d’avitaillement publiques de BioGNV et d’accompagner la mutation des flottes captives des acteurs publics et privés. Cette stratégie va notamment se traduire par l’animation d’un club, le “CapBioGNV”, dont le lancement aura lieu le 14 février. Ses champs d’actions seront larges : conseils aux entreprises, création et diffusion d’outils d’aide à la décision, facilitation des projets et animation des réseaux.