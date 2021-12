Le Département invite les soignants à Vaux-le-Vicomte

Ces 2 000 invitations vont prendre la forme d'un jeu-concours exclusivement réservé aux soignants et organisé sur le site internet du Département. Les 500 premiers gagnants recevront chacun quatre places (deux entrées adultes et deux autres pour les 6-17 ans) valables du 16 octobre au 2 janvier 2022.

L'achat de ces 2 000 places va contribuer également à soutenir financièrement les acteurs du secteur touristique et favoriser la relance économique de ce dernier. Le week-end des 7 et 8 août, les visiteurs des cinq musées départementaux et du château de Blandy-les-Tours se sont également vus offrir, avec l'achat de leur billet, une entrée pour visiter un site touristique. 1 000 places ont été ainsi distribuées par le Département au grand public, afin qu'il puisse découvrir le parc zoologique de Lumigny, le zoo du Bois d'Attilly ou le parc animalier Parrot World à Crécy-la-Chapelle.

