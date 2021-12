Le Département investit 80 millions d'euros dans les collèges

Cet investissement de 80 millions d'euros s'ajoute aux quelques 380 millions d'euros mobilisés depuis 2015 pour la politique d'aménagement des collèges (constructions nouvelles, réhabilitations, extensions). Les conseiller départementaux ont plus précisément approuvé le programme d'agrandissement et de réhabilitation du collège de la Ferté-sous-Jouarre, qui permettra de répondre à l'augmentation du nombre de collégiens dans le secteur, la capacité passant ainsi de 450 à 650 élèves, et de 450 à 649 demi-pensionnaires.

L'opération comprendra également la construction d'un préau, de locaux de stockage et d'un parking de 50 places, l'agrandissement de la cour de récréation et le réaménagement du parvis d'entrée à l'intérieur du collège. La rénovation thermique de l'établissement affiche un objectif ambitieux : réduire de 60% la consommation d'énergie finale du bâtiment. L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération s'élève à 21 millions d'euros.

Les conseillers ont également approuvé le programme relatif à la démolition et à la reconstruction du collège "Van Gogh" à Emerainville, afin de pouvoir porter la capacité d'accueil à 450 élèves. Le coût global de cette opération est estimé à 19 millions d'euros.

Un nouveau collège à Moussy-Le-Neuf

Les études démographiques ont fait apparaître le besoin d'un nouveau collège d'une capacité de 800 élèves sur le secteur nord-ouest du Département, en raison des récentes opérations immobilières, livrées ou en projet. La commune de Moussy-Le-Neuf a proposé un terrain se situant à l'entrée sud de la commune. Le projet se compose d'un collège neuf et de sa demi-pension pouvant accueillir jusqu'à 899 enfant. Préalablement au lancement de la consultation, les élus devaient approuver le programme technique de l'opération. Le Département investira 21 millions d'euros pour mener à bien ce projet.

Le programme de travaux du collège de Saint-Fargeau-Ponthierry a également reçu l'assentiment des élus. Ce projet, d'un montant de 21 millions d'euros, consiste à construire un collège d'une capacité de 800 places. Il sera édifié près du collège déjà existant, qui a bénéficié d'importants travaux d'agrandissement et de rénovation.