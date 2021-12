Le Département fête la nature

Le Conseil départemental, l'agence Seine-et-Marne Environnement (SEME) et leurs partenaires se mobilisent pour mettre en lumière la biodiversité et les espaces naturels sensibles (ENS) du territoire. Le public est ainsi invité à découvrir la faune et la flore remarquables vivant en Seine-et-Marne.

La 15e édition de cette Fête de la Nature a débuté le 19 mai et s'achèvera le 23 mai. Au programme de cet évènement national, cinq jours d'animations gratuites sur le thème “à travers mille et un regards” afin de découvrir les différentes approches en faveur de la biodiversité.

En Seine-et-Marne, cette manifestation permet aux habitants et aux visiteurs de s'émerveiller devant la richesse du patrimoine naturel du département. De nombreuses animations sont proposées (ateliers, randonnées pédagogiques, exploration des zones humides…). Chacun pourra observer la nature, qu'elle soit gérée ou en libre évolution, sauvage ou cultivée, figée ou en mouvement, selon que l'on se trouve en ville ou à la campagne.

Avec des animateurs passionnés, plus d'une vingtaine de sorties gratuites sont organisées par le Département et SEME pour permettre la découverte des espaces naturels sensibles du territoire. Autant de possibilités de parcourir, en famille, des lieux uniques, de prendre conscience de la richesse et de la fragilité de notre biodiversité et de la nécessité de la préserver.