Le Département fait sa rentrée

C'est en 2015 que le Département avait lancé le premier volet de sa politique de sécurisation sur six sites pilotes, portant sur la protection des personnes contre les risques d'intrusion. De fait, en deux ans et demi, la totalité des collèges ont été équipés d'un contrôle d'accès par caméras de vidéosurveillance (370 caméras avec enregistrement installées), d'un dispositif d'asservissement à la loge du portillon d'accès piétons, et de motorisation sur les portails d'accès aux parkings et demi-pensions. Le second volet de sécurisation (remplacement de clôtures et réalisation de parvis), initié en 2017, se poursuit cette année.Trente quatre collèges ont été améliorés et des travaux dans 35 établissements restent à engager (budget de 7,8 millions d'euros dont 2,6 millions pour l'installation de la vidéosurveillance).

S'agissant de l'extérieur des collèges, le Département a mis en place début 2017 un dispositif de subvention destiné aux communes et intercommunalités abritant un établissement public ou privé. Il vise à les inciter à créer ou étendre leurs réseaux de vidéosurveillance aux abords des collèges (l'aide pouvant atteindre 70 % du montant des travaux dans la limite de 20 000 euros par caméra). Trente trois caméras ont été déployées aux abords de 23 collèges.

Par ailleurs, un nouvel établissement a ouvert ses portes lors de cette rentrée. D'une capacité de 800 places, le collège Lucie Aubrac de Montévrain aura coûté quelque 21 millions d'euros. Il doit permettre de faire face à la hausse des effectifs dans le secteur, avec ses 7500 m², ses 22 salles de cours, ses huit salles spécialisées (sciences et polytechnologie), ses quatre salles d'enseignement artistique, son CDI et sa demi-pension pouvant accueillir 750 élèves par jour. Deux opérations « majeures » de réhabilitation vont également débuter en 2019-2020. Le Département prévoit l'extension de la demi-pension du collège Denecourt à Bois-le-Roi (livraison au second semestre 2021) et la reconstruction partielle du collège La Mare aux Champs à Vaux-le-Pénil (livraison au second semestre 2021).

Le Département participe également à différentes actions éducatives destinées aux collégiens à hauteur de 440 000 euros (dispositif “Collège au cinéma“, concours “Collège Nature“, Salon départemental de la mini-entreprise…). La collectivité prévoit enfin de lancer début 2020 un site de soutien scolaire gratuit pour les collégiens, afin de « favoriser la réussite scolaire » (lutte contre l'échec, développement éducatif, consolidation des acquis, etc.).