Le Département et Orange s'engagent pour la valorisation du patrimoine

Dans sa stratégie d'attractivité territoriale, le Département développe avec Orange une dynamique nouvelle. L'objectif est de faire du numérique un outil innovant de promotion et de mise en lumière des sites patrimoniaux au service de leurs exploitants et pour améliorer le ressenti du visiteur au moment de sa venue.

Ce partenariat va s'articuler autour de trois axes :

Innovation numérique au service de « l'expérience visiteur » : définir les outils digitaux permettant d'améliorer et d'enrichir cette expérience. Innovation numérique au service de l'exploitant : étudier les outils numériques de pilotage destinés aux exploitants de sites patrimoniaux avec la constitution de groupes d'experts (Orange, partenaires et exploitants de sites). Innovation numérique au service de la politique d'attractivité départementale : définir des outils numériques de pilotage permettant de renforcer cette attractivité via l'évaluation de paramètres clés (analyse des flux et des comportements, enquêtes auprès des différents publics…).

« Cette convention est le croisement entre culture, patrimoine et numérique et a l'ambition d'insuffler une dynamique renforcée pour l'attractivité de la Seine-et-Marne, a déclaré Patrick Septiers, président du Département. Avec Orange, nous nous engageons pour faire du numérique un nouvel outil de promotion de nos sites patrimoniaux remarquables et pour développer une offre culturelle nécessaire et essentielle au quotidien des Seine-et-Marnais. »