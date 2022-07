Le Département et Orange poursuivent leur collaboration

Après le tourisme et la culture, le Département de Seine-et-Marne et Orange ont décidé d’élargir leur partenariat à d’autres thématiques stratégiques. Laurence Thouveny, directrice Orange Île-de-France, et Jean-François Parigi, président du Département, ont signé cet accord le 1er juillet. D’une durée de cinq ans, il a pour but de développer six axes en faveur du territoire seine-et-marnais. Il s’agit de la formation dans le domaine social et de l’insertion, du développement durable et de l’environnement, du tourisme et du patrimoine, du sport, de la sécurité et de l’exploration de nouveaux usages, au service de l’ensemble des politiques publiques départementales.

A titre d’exemples, cet accord englobe l’insertion numérique et l’insertion par le logement dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement (FSL), la structuration d’une filière de réemploi de matériel numérique, la médiation culturelle du château de Blandy-les-Tours et la promotion de l’image du sport, dans l’optique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, dont Orange est un partenaire premium.

« Orange est implantée en Seine-et-Marne avec environ 1 000 salariés et participe pleinement à notre écosystème économique et numérique. Cet accord doit nous permettre d’explorer plusieurs champs d’expérimentation et de développer des synergies relatives à la dimension stratégique et opérationnelle du numérique », espère Jean-François Parigi.

Même satisfaction affichée du côté de Laurence Thouveny : « Je suis très heureuse de constater que la démarche engagée il y a un an autour de la valorisation du patrimoine a, non seulement, commencé à avoir des débouchés concrets, mais qu’elle s’apprête à s’étendre à d’autres domaines. Grâce à notre expertise sur le numérique, nous renforçons notre position d’acteur majeur du territoire, aux côtés du Département de Seine-et-Marne. C’est une marque de confiance à laquelle Orange est très sensible. »