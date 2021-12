Le Département et l'ONF renouvellent leur partenariat

Signée par le vice-président en charge de l'environnement, Yves Jaunaux, côté Département et par le directeur de l'agence territoriale Île-de-France Est, Pierre-Edouard Grillain côté ONF, cette convention renouvelle le partenariat entre les deux institutions, illustré notamment par la réalisation d'une application mobile et la mise en place de circuits sur les forêts du département. Des inventaires faunistiques et floristiques avec pour objectif d'adapter la sylviculture à leurs spécificités ainsi que la création et la rénovation de sentiers sont également à leur actif.

Le Conseil départemental a souhaité soutenir en priorité les projets liés à l'accueil du public et ceux contribuant à la protection de l'environnement dans les forêts domaniales de Seine-et-Marne,

« atout capital pour le territoire accueillant chaque année plusieurs millions de visiteurs ».

À travers ce partenariat, le Département souhaite « contribuer à l'entretien et à l'aménagement de ses forêts sur le territoire afin d'en préserver la biodiversité et d'améliorer l'accueil du public ». Aussi, l'engagement de l'ONF et du département de Seine-et-Marne atteint 1,4 million d'euros.

Les opérations viseront notamment à développer une offre de loisirs nature diversifiée, avec les partenaires locaux de sports de nature et du tourisme ; à répondre aux enjeux de sécurité sur des massifs sensibles aux risques d'incendie ou d'érosion ; ou encore à assurer la préservation de la biodiversité par l'amélioration des connaissances. Un outils informatique d'aide à la gestion du patrimoine sera notamment créé.

300 jeunes réhabilitent l'allée de Maintenon

Quelque 300 écoliers de 6 à 10 ans, habitant Fontainebleau, se sont réunis lundi dernier pour rafraîchir les lieux. Armés de seaux, gants et râteaux, ils ont arraché la végétation qui a gagné l'ensemble des murets des talus bordant l'allée de Maintenon. Des travaux avaient déjà été engagés dès 2005 pour redessiner une perspective à l'allée. Cette action s'inscrit aussi dans le cadre de l'extension du label patrimoine mondial de l'Unesco à la forêt.

Construite du XVe au XVIIIe siècle, cette allée part du château de Fontainebleau pour rejoindre le Petit Mont Chauvet, offrant une vue imprenable sur l'édifice impérial. Elle porte le nom de l'épouse secrète de Louis XIV et constituait l'axe privilégié pour le départ des chasses royales ou les arrivées solennelles lors des visites de souverains étrangers. Elle a également été utile à l'école d'artillerie de Fontainebleau.