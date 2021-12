Le Département déplore l'abandon du projet de l'aéroport de Roissy

Une décision que déplore Patrick Septiers, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne : « Cette annulation a été faite sans concertation. C'était un projet structurant pour le territoire qui devait générer 45 000 emplois directs. Espérons qu'un nouveau projet permettra néanmoins d'assurer localement un développement économique à un niveau équivalent. Nous ne pouvons pas nous passer de ce développement. L'objectif de faire de Roissy un aéroport concurrentiel à l'échelle européenne et mondiale reste essentiel à nos yeux. Par ailleurs, notre département a d'ores et déjà programmé de nombreux investissements pour des projets d'infrastructures (collège, routes et transports en site propre). »

« Concernant la ligne 17 du Grand Paris Express, qui doit relier Saint-Denis à Mitry-Mory, et qui devait desservir le futur terminal 4 de Roissy-Charles de Gaulle, elle reste indispensable au territoire et à ses habitants, souligne, pour sa part, Xavier Vanderbise, le vice-président du Département en charge des routes, des transports et des mobilités. Quel que soit le nouveau projet, il est hors de question de remettre en cause le calendrier de construction de cette ligne, dont les habitants ont impérativement besoin. »

« Je me tiens aux côtés du Groupe ADP afin de poser au plus vite les bases d'une renaissance du projet global, a conclu Patrick Septiers.

Nous attendons avec impatience des informations sur les nouvelles pistes de réflexion pour le réaménagement de l'aéroport. En tant qu'acteur majeur de l'aménagement du territoire, le Département renouvelle son exigence auprès de l'Etat d'être associé aux discussions autour de ce nouveau projet. »