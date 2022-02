Le Département aura son émission mensuelle sur BFM Paris

Le premier rendez-vous de cette nouvelle émission mensuelle est fixé au samedi 12 février à 12 h 45 sur la chaîne BFM Paris (canal 30 de la TNT). Il aura pour thème le harcèlement scolaire, une des priorités de l’exécutif départemental. Enregistrée au collège Blanche de Castille, à La Chapelle-la-Reine, cette première émission aura pour invités Jean-François Parigi et Valérie Vallet, président du conseil départemental de Seine-et-Marne et principale du collège. Le documentaire “Derrière lesmaux“, réalisé par le Département, sera également diffusé. Les prochains sujets seront consacrés au patrimoine culturel, au Tour de France cycliste féminin et aux espaces naturels sensibles (ENS). Une