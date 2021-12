Le Département aménage un giratoire à Verneuil l'Etang et Andrezel

Afin de sécuriser la circulation sur les communes de Verneuil l'Etang et Andrezel, à l'entrée est de Guignes, la direction des routes du Département de Seine-et-Marne aménage un giratoire au carrefour des RD 47, 619 et 211. Elle procédera également au recalibrage de la RD47 sur la commune d'Andrezel. Le coût de ces travaux, qui s'élève à 984 000 euros, est entièrement financé par le Département de Seine-et-Marne.

Durant toute la durée du chantier du giratoire, soit à compter du 30 août et jusqu'à fin mars 2022, les conditions de circulation autour de ce carrefour seront perturbées, avec la mise en place de déviations, lors de la fermeture de la RD47 et de la RD211 et lors des travaux de nuit (enrobés du giratoire environ 6 nuits), avec fermeture des RD 211, 47 et 619. Une circulation alternée sera également en place sur la RD619 pendant certaines phases.

Comme le précise Jean-Louis Thiériot, conseiller départemental et député, « Ces travaux d'aménagement permettront de régler un problème de sécurité et de faciliter la circulation dans ce secteur. C'est donc un chantier important pour améliorer la vie quotidienne des riverains et des usagers, souligne Jean-François Parigi. C'est aussi une avancée significative en vue du projet du contournement de Guignes, attendu depuis de nombreuses années sur le territoire, qui doit permettre de réduire le trafic de poids lourds sur la commune, avec un impact fort sur le cadre de vie des habitants. »

Le projet de contournement de Guignes consiste à réaliser un barreau routier déviant la RD 619 par le sud au travers de la plaine agricole depuis l'est de Guignes jusqu'à l'entrée sud de Yèbles au niveau de la RD353, à l'ouest.