Le Département a tenu sa première séance

Lors de son discours d'introduction, Jean-François Parigi a tenu à saluer le travail des agents départementaux des routes mobilisés lors des récentes inondations qui ont touché plusieurs communes du Nord du département. « Je me suis rendu sur le terrain et j'ai pu constater la détresse des Seine-et-Marnais », a déclaré le président du Conseil départemental. « Je souhaite que la Région et le Département puissent réfléchir ensemble à la façon d'aider des intercommunalités face aux inondations.» Le patron de l'exécutif a ensuite rendu hommage au jeune Théo, 18 ans, tué le 10 juillet dans le centre commercial de Claye-Souilly, et à son collègue Dany, 21 ans, grièvement blessé : « J'ai une pensée très forte pour ces deux jeunes qui se sont fait sauvagement agresser sur leur lieu de travail. Il est temps de prendre conscience de la violence gratuite qui nous entoure. La justice doit trouver des réponses fortes. »

L'Assemblée départementale a ensuite désigné les représentants du Département au sein de divers organismes, notamment la Commission départementale de la coopération intercommunale, l'Institut Paris Région et le Comité de pilotage des procédures contractuelles.