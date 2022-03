Le département a accueilli une centaine d’Ukrainiens

Le statut de protection temporaire (titre de séjour de six mois) a été activé. Il prévoit une protection internationale immédiate, distincte du statut de réfugié. Les personnes éligibles sont invitées à adresser un courriel à la préfecture (pref-suivi-ukraine@seine-et-marne.gouv.fr), afin de bénéficier dans les meilleurs délais d’un rendez-vous pour obtenir cette protection temporaire. Celle-ci est accompagnée d’un certain nombre de droits (versement de l’allocation pour demandeur d’asile, exercice d’une activité professionnelle, accès à des soins médicaux, scolarisation des enfants mineurs et accès au logement).

Depuis le 24 février et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Seine-et-Marne a accueilli une centaine de ressortissants ukrainiens. Au 17 mars, les possibilités d’hébergement étaient réparties de la façon suivante : près de 1 800 offres émanant de particuliers et entre 60 et 70 offres des collectivités et des entreprises. Il existe deux centres d’hébergement collectif : Mitry-Mory (90 places) et Bois-le-Roi (86 places). Les personnes désireuses d’accompagner des ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler sur un site dédié (www.parrainage.refugie.info). Les collectivités locales peuvent, elles, inscrire leurs propositions sur un formulaire numérique mis à disposition par le ministère de l’Intérieur (www.demarche-simplifies.fr). Il est également possible de devenir bénévole et de participer à la collecte de dons. Pour cela, il faut s’inscrire sur une plateforme nationale (www.jeveuxaider.gouv.fr).

« On n’a jamais vécu de telles circonstances. Le caractère soudain de cette guerre et les images qu’on voit tous les jours ont contribué à cet élan de solidarité qu’on observe et qui ne se dément pas », déclare Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne.