Le Défi 77 pour l’Environnement les 19 et 20 mars

Les Lions Clubs de Seine-et-Marne, “Forêt Belle“ du Pays deFontainebleau et tous leurs partenaires repartent à la chasse aux déchets. Hormis les deux dernières années perturbées par la pandémie de la Covid-19, cette mobilisation citoyenne n’a cessé de s’amplifier (plus de 3 300 bénévoles pour une collecte de plus de 430 m3 de déchets en 2019). Comme précédemment, ce grand nettoyage de printemps est ouvert à toutes les initiatives publiques ou privées. Chaque année, ce sont 81 000 tonnes de déchets qui sont jetés dans la nature, sur les routes et les autoroutes, les plages et les montagnes françaises selon le média de référence consoGlobe. Quant au Département de Seine-et-Marne, il dépense annuellement près d’un million d’euros dans des opérations de propreté. A travers cette action, les Lions Clubs de Seine-et-Marne souhaitent donc sensibiliser le public aux gestes simples à réaliser au quotidien pour préserver la nature.

www.defipourlenvironnement.org