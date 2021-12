Le crowdfunding immobilier soutient le logement social

WiSeed immobilier, filiale de WiSeed, pionnier et leader français du crowdfunding, annonce la réussite du financement en accompagnement en fonds-propres de l’opération Le Totem de 51 logements locatifs sur la commune de Chelles en Seine-et-Marne. Cette opération menée par le promoteur Parthena a été financée selon l’usage en crédit et caution bancaire et par un concours en fonds propres par 258 investisseurs particuliers à hauteur d’un million d’euros sous la forme d’un emprunt obligataire.

L’opération de 51 logements locatifs sur cette ville étape du grand Paris, est la première opération menée entre WiSeed et Parthena. Parthena est un promoteur immobilier créé en 1975 et un important acteur du secteur immobilier en région parisienne. Les logements résidentiels, aussi bien locatifs que dédiés aux primo accédants, constituent leur cœur de métier.

Après un audit de l’opération, vendue en bloc à un bailleur social en novembre 2014, l’opération de collecte a été lancée et clôturée en décembre. Les fonds levés seront utilisés en appui des financements bancaires par la société de projet, l’acquisition du terrain et le lancement des premiers travaux.

Parthena a trouvé auprès de Wiseed immobilier une solution pérenne de soutien à sa croissance et à une meilleure utilisation de ses fonds propres.

« Patrick de La Rivière, président du groupe Parthena, a mis en œuvre grâce à la compétence de Wiseed une offre financière ouverte à un large public leur favorisant un rendement financier significatif dans le cadre d’une maîtrise des risques techniques et commerciaux permettant de favoriser l’investissement privé dans le secteur de la promotion immobilière sous couvert d’une sécurité financière ajustée au meilleur rendement, appuyé par un professionnel averti par 40 années d’expérience, et un grand nombre d’opérations réussies ».

En optimisant le financement des projets limitant les intermédiaires, la plateforme de crowdfunding Wiseed immobilier® donne accès à des opportunités d’investissement transparentes et rémunératrices.

« Wiseed immobilier souhaite prendre toute sa place dans la réduction du déficit actuel de logements et la promotion de l’habitat de demain » conclue Souleymane-Jean Galadima, directeur général de Wiseed immobilier.