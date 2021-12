Le cri d'alarme des organisations de restaurateurs

A la question « Craignez-vous que cette deuxième fermeture administrative puisse condamner votre établissement ? », la réponse a été positive à 65, 8 %.

D'autre part, les professionnels estiment que les priorités du gouvernement doivent concerner l'exonération des charges sociales patronales pour toute l'année (76, 5 %), l'indemnisation du chef d'entreprise qui ne bénéficie pas du chômage partiel (55 %), des loyers (55 % également) et des assurances (53 %) pendant les périodes de confinement. La prise en charge des congés payés acquis par les salariés en chômage partiel (42 %) et l'accès au fonds de solidarité pour toutes les entreprises (28%) constituent les autres requêtes. « Cette perspective de fermetures est inacceptable, alertent les organisations professionnelles. L'Etat doit soutenir nos professionnels empêchés de travailler avec des mesures aussi fortes qu'indispensables et urgentes.»