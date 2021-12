Le Crédit Agricole de Chessy met à l’honneur la ville durable

Aujourd’hui, huit personnes sur 10 résident dans une “unité urbaine”, commune présentant une zone de bâti continu et comptant au moins 2 000 habitants. Ces personnes affirment de plus en plus leurs envies : une cohabitation avec la nature, de l’espace pour une mobilité douce, des tiers lieux pour “faire ensemble” et des circuits vertueux de recyclage et de valorisation. Autant de tendances qui peuvent réenchanter la vie en ville. À l’heure de l’urgence climatique, construire une ville durable s’impose pour loger décemment et de façon pérenne une population toujours grandissante. Les enjeux sont divers :

garantir la sécurité, le bien-être et la santé de tous tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité.

Pour accompagner ces grands défis, le Village by Crédit Agricole Brie Picardie, situé en plein cœur du Val d’Europe, s’est associé à 14 partenaires* pour lancer cet appel à candidatures intitulé “Innover pour une ville durable”. Tous ces acteurs s’engagent à soutenir le développement des start-up qui seront sélectionnées. Cette opération a débuté le 19 octobre et s’achèvera le 28 novembre. Les lauréats intégreront l’écosystème Village by CA, premier dispositif d’accélérateurs en France et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour favoriser leur développement.

« Ce thème nous tient à cœur, car nous fonctionnons comme une ville. Nous réfléchissons donc de manière systémique pour apporter des solutions couvrant l’ensemble des besoins de notre entreprise. Nous voulons aussi être exemplaires et aider nos visiteurs et employés à agir au quotidien afin d’être plus impactant ensemble », affirme Simone Targetti-Ferri, senior manager environnement et développement durable à Disneyland Paris, partenaire du dispositif.

Les membres du comité de sélection auront une dizaine de jours pour se pencher sur les dossiers de présélection (30 novembre-9 décembre). Ils seront particulièrement attentifs à l’impact des solutions et services proposés par les porteurs de projet. Les start-up éligibles à l’entrée au Village by CA doivent être domiciliées en Europe et avoir moins de cinq ans d’existence.

*AgroParisTech, Axone Promotion, Crédit Agricole Brie Picardie, Crédit Agricole Nord de France, Disneyland Paris, IBM, Eqiom, Finovam Gestion, Groupe Duval, IMT Nord Europe, Junia, Université Catholique de Lille, Seine-et-Marne Attractivité, Signify.