Le Crédit Agricole Brie Picardie encourage l'innovation numérique

Consacré cette année au thème de « l'innovation numérique au service du développement du territoire et de ses habitants », cet appel à projet s'adresse aux organisations à but non lucratif (associations, collectivités, hôpitaux, universités, écoles, etc.) situées en Seine-et-Marne, dans l'Oise et la Somme. Elles ont jusqu'au 4 novembre pour télécharger et déposer leur dossier de candidature sur le site cabriepicardie.net/mecenat-solidarite.

Une poignée de projets seront sélectionnés par un jury et primés pour un montant total de 65 000 euros. L'an dernier, la Digitale académie de Montereau avait bénéficié de cette aide.