Le corps des sapeurs-pompiers fête ses 50 ans

Les festivités débuteront à 10 heures avec un défilé motorisé. Une vingtaine de camions d'hier et d'aujourd'hui, emblématiques du corps départemental, défileront dans les rues de Melun, depuis le quai Pasteur jusqu'au quai Joffre, devant la salle de spectacles L'Escale. Expositions de véhicules anciens et actuels et de matériels, présentation des spécialités opérationnelles (incendie, secours routier, secours d'urgence aux personnes), du volontariat sapeur-pompier et sensibilisation aux gestes qui sauvent seront également au programme. Plusieurs animations pour les enfants (parcours du “petit pompier”, tyrolienne, mur d'escalade et rencontre avec “Fifty” la mascotte des 50 ans) sont aussi prévues.

Une cérémonie protocolaire se déroulera à partir de 11 heures suivie à 13 heures d'un baptême de plongée en piscine (réservation obligatoire), puis d'un défi sportif (plusieurs sapeurs-pompiers rallieront en courant, en pédalant et même en naviguant le site de l'événement pour reconstituer symboliquement la carte de la Seine-et-Marne). Après deux concerts, à 19 heures, du corps des sapeurs-pompiers et d'un groupe de musiques, les festivités s'achèveront, à partir de 22 h 30, par un grand feu d'artifice.