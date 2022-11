Le constructeur Maisons Still s’installe à Mareuil-lès-Meaux

Spécialiste de la construction neuve depuis plus d’un demi-siècle (sa création date de 1970), Maisons Still est devenu le 12e exposant à s’implanter au village Domexpo de Mareuil-lès-Meaux, site emblématique de Seine-et-Marne. Basé à Sept-Sorts, à proximité de La Ferté-sous-Jouarre, ce constructeur de maisons individuellestraditionnelles et contemporaines rayonne sur tout le nord de la Seine-et-Marne, mais aussi dans l’Aisne et dans la Marne. Depui sa création, le constructeur compte plus d’un millier de réalisations à son actif.

Chez Maisons Still, l’accompagnement des particuliers tout au long de leur projet est la règle d’or. On leur offre même la possibilité de visiter leur future maison en 3D grâce à des lunettes de réalité virtuelle. L’immersion dans l’habitat devient alors immédiate, totale et réelle.

Une meilleure visibilité

Depuis 2020 et l’arrivée à sa tête d’Alexandre Fourgeot, Maisons Still poursuit son développement. A l’actif de l’entreprise : l’ouverture de deux nouvelles agences à Coulommiers et à Saint-Quentin (Aisne), l’aménagement d’un show-room présentant des matériaux de construction et cette récente intégration au village Domexpo de Mareuil-lès-Meaux en octobre dernier. « S’installer Mareuil-lès-Meaux est un axe de développement essentiel pour nous. Cela nous permettra de toucher plus de personnes, d’avoir une meilleure visibilité, une meilleure communication et une plus grande zone de chalandise », affirme Alexandre Fourgeot.

Pour un particulier qui souhaite construire sa maison, visiter un village Domexpo, dont la création remonte à 1986, reste une étape essentielle. Sur place, il pourra rencontrer et échanger avec un ou plusieurs constructeurs de maisons individuelles, visiter des maisons en grandeur nature et ainsi se faire une idée plus précise de son projet. Au village de Mareuil-lès-Meaux, 11 modèles de maisons étaient ouverts jusque-là aux candidats à la construction. Désormais, avec l’arrivée de Maisons Still, l’offre du village Domexpo de Mareuil-lès-Meaux s’est enrichie.