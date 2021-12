Le conseil départemental honore les soignants

Jeudi 23 juillet, à l'Hôtel du Département, à Melun, une remise de prix s'est déroulée, afin de remercier les soignants pour leur dévouement durant l'épidémie de Covid-19.

Au début du mois, le conseil départemental avait lancé un jeu concours baptisé “Merci à nos héros ! 50 séjours offerts aux soignants” et ouvert à tous les professionnels de santé résidant en France. A la clé, une semaine en gîte ou un week-end en chambre d'hôtes (sur une sélection de 170 locations) proposés par Seine-et-Marne Attractivité.

Une dizaine de soignants étaient présents pour recevoir leur lot. Parmi les vainqueurs, on recense 82 % de résidents seine-et-marnais. Les autres lauréats étaient originaires du Rhône, de l'Allier, de l'Aisne, de la Marne, de Haute-Garonne, des Côtes d'Armor et du Finistère. Ce sera, pour eux, l'occasion de découvrir la riche offre touristique de la Seine-et-Marne.

À travers cette opération, le Département souhaite aussi réaffirmer son soutien aux acteurs touristiques du territoire fragilisés par la crise sanitaire. Un fonds de solidarité de 45 millions d'euros a été ainsi débloqué pour relancer l'activité économique et touristique.

« Je tiens à remercier tous les professionnels de santé pour leur dévouement envers la population, a déclaré Patrick Septiers, le président du Département. La Seine-et-Marne est une terre d'accueil idéale. Notre nouvelle marque de territoire (“Seine-et-Marne, Vivre en Grand !”) a pour ambition d'attirer et d'ancrer plus de médecins, de professions médicales et paramédicales en Seine-et-Marne. »