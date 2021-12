Le Conseil départemental en Chine

La délégation seine-et-marnaise était conduite par le président, Jean-Jacques Barbaux, et le vice-président, Patrick Septiers. Avec cette opération de promotion du Département, les élus ont pu réaliser plusieurs visites et entretiens avec les autorités chinoises de la ville de Pengzhou et du village touristique de Bailu.

Deux memoranda ont été signés, emportant une collaboration mutuelle entre la Seine-et-Marne, la Communauté de communes Moret-Seine-et-Loing et les villes de Pengzhou et Bailu. Ils portent sur des échanges notamment en matières économique, touristique, culturelle, agricole et environnementale.

Apports d'expertises, soutiens méthodologiques, valorisation d'entreprises à l'export, échanges artistiques et formation étaient au programme des accords-cadres signés par Jean-Jacques Barbaux pour la Seine-et-Marne et Patrick Septiers pour Moret-Seine-et-Loing, le jeudi 19 mai.

Avec ces accords bilatéraux, une vitrine seine-et-marnaise s'ouvre sur un bassin à fort développement économique et touristique de près de 15 millions d'habitants.

Ce rapprochement inédit, avec une région chinoise, démographiquement supérieure à l’Île-de-France, pourrait enclencher des partenariats nouveaux et prometteurs à une échelle francilienne.