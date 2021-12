Le Conseil départemental de Seine-et-Marne en visite au salon de l'agriculture

L'agriculture reste le fleuron économique du département et, à ce titre, il aurait été inconcevable pour le Conseil départemental de ne pas venir encourager ses nombreux producteurs locaux présents sur le salon.

Après un court passage par le stand de la FNSEA, partenaire officiel de la visite, le président Jean-Jacques Barbaux a tenu à rencontrer les acteurs agricoles de son département, à commencer par le syndicat indépendant des Jeunes agriculteurs, très actif sur le territoire. Modernisation de l'agriculture, revalorisation des métiers agricoles, interpellation des candidats à la Présidentielle, les Jeunes Agriculteurs ont obtenu le soutien indéfectible du Département, avec un président à l'écoute des acteurs de l'agriculture de demain.

Le temps fort de la visite a été le passage par l'espace Île-de-France, et notamment l'accueil des membres du Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et alimentaire (CERVIA). Abordant le thème du « mieux manger », le président du Conseil a voulu rappeler son engagement pour une meilleure valorisation de la production agricole francilienne, par le biais du développement des « circuits courts », favorisant la consommation alimentaire locale dans un marché économique très largement globalisé.

« Il faut entretenir un lien fort et durable avec la Région », a martelé Jean-Jacques Barbaux, rappelant son soutien indéfectible à sa présidente, Valérie Pécresse. Soutien d'autant plus concret depuis l'obtention d'un accord entre la Région et le Département, annoncé par le président lors du Salon, pour la création d'une agence (ou chambre) d'attractivité, permettant de compenser la perte de compétence induite par les lois NOTRe et Maptam.

La visite officielle s'est finalement conclue dans une ambiance chaleureuse, par la rencontre du président avec les producteurs seine-et-marnais. Des producteurs de Brie de Meaux et Melun, à la cidrerie de la ferme de la Bonnerie, en passant par la brasserie Rabourdin ou la ferme laitière de Sigy, le terroir seine-et-marnais était à l'honneur dans les allées de la Région Ile-de-France. Plutôt optimistes pour l'avenir, ces producteurs témoignent d'un savoir-faire constitutif d'une réelle valeur ajoutée pour le département. Par cette visite, le Conseil départemental rappelle l'importance stratégique que représente le secteur agricole, en manque d'attractivité malgré un vivier de talents exceptionnel.