Le congé paternité passera à 28 jours le 1er juillet

Avancée sociale majeure, ce congé paternité poursuit deux objectifs. Tout d'abord, il doit permettre un meilleur développement des enfants, dans le cadre des mesures prises pour accompagner les parents lors des 1 000 premiers jours de l'enfant. Ensuite, il instaure plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Les droits au congé paternité (qui peut être fractionné en plusieurs périodes) sont les mêmes pour tous les salariés. Ils ne dépendent pas du statut professionnel ou de l'ancienneté, mais d'un nombre d'heures travaillées lors du trimestre précédent et de la durée depuis laquelle vous êtes en activité. Si vous êtes le père de l'enfant et salarié, vous bénéficiez automatiquement du congé paternité. Même chose si vous n'êtes pas le père, mais que vous vivez en couple avec la mère de l'enfant. Enfin, les indépendants, agriculteurs ou chômeurs auront également droit à cet allongement de la durée du congé paternité.