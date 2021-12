Paris-Vallée de la Marne : Spectacle gratuit en plein air ces 8, 9 et 11 juillet

Le concert dont vous êtes l'auteur « for street » d'Arthur Ribo – Cie Arts & Co.

" Au micro, Arthur Ribo, voltigiste du verbe est tour à tour poète, conteur et "improvis'auteur". Il nous entraîne sans filet, dans un récit dont lui seul connaît les détours. Toujours drôle et sensible. Il est aussi doué dans l'art de déverser les mots que dans celui d'improviser des histoires. Un "freestyler" à l'imagination débridée !

Pour accompagner ces textes, le compositeur multi-instrumentiste Victor Belin, compose en direct et à vue à partir des objets, des murs, du sol, du lieu qu'il investit et de ses instruments. Un happening musical où même les bruits du public peuvent être samplés et servir à la construction d'un morceau.

Le spectacle donnera lieu à 3 représentations gratuites dans 3 villes différentes :

- le 8 juillet à 20h à Pontault-Combault, parc de la mairie.

- le 9 juillet à 20h à Lognes, étang des Ibis.

- le 11 juillet à 16h à Chelles, parc du Souvenir.

Les spectateurs seront accueillis dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières, tient à préciser l'agglo.