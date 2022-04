“Le Comptoir des jeunes parents“ à Melun

Après deux premières éditions réussies, Babychou Services (réseau d’agences agréées spécialistes de la garde d'enfants à domicile) organise un nouvel événement, à Melun le 9 avril (10h-11h30), ouvert à tous les jeunes ou futurs parents. Ces derniers auront ainsi l’occasion de s’informer et de partager un moment convivial. Au programme de cette matinée : un kiosque info sur les modes de garde à domicile avec un professionnel, la présence d’une accompagnante périnatale, un échange autour de la parentalité et un atelier d’informations sur l’allaitement et les bienfaits du portage en partenariat avec “Eclore“.

Babychou Services : 62, avenue Thiers, Melun.