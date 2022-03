Le comité territorial s’est réuni

Elus locaux, parlementaires et services de l’Etat ont participé à ce troisième comité territorial de la politique de la ville. Cette réunion a été l’occasion de mettre en lumière l’actualité des dispositifs portés dans les quartiers prioritaires et de partager les modalités d’évaluation des 12 contrats de ville, dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2023. Cette évaluation devra permettre de quantifier et de qualifier aussi bien la réalisation des actions que leur impact dans divers domaines (emploi, cadre de vie, santé, éducation, culture, sport, parentalité, et discriminations). Par ailleurs, ce comité territorial a également confirmé la création des Cités éducatives de Montereau et de Noisiel-Torcy et l’extension de celle de Melun.