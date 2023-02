Le comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises s’est réuni

Ce jour-là, étaient présents la directrice départementale des financespubliques, le directeur départemental de la Banque de France, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités et la commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés, ainsi que les représentants des experts comptables.

Ce premier comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) de l’année a permis d’échanger sur la situation économique du territoire seine-et-marnais. Les acteurs économiques font face à l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, à des difficultés d’approvisionnement et à la rupture de certains débouchés commerciaux pour leurs produits qui génèrent des incertitudes. Dans ce contexte, la directrice départementale des finances publiques a présenté les dispositifs d’aide et d’accompagnement des entreprises en difficulté face à la hausse des coûts de l’énergie (bouclier tarifaire, guichet d’aide au paiement des factures et amortisseur électrique).

Un point sur les boulangers

À l’occasion de ce CODFI, un point a été consacré à la filière des professionnels de la boulangerie particulièrement impactés par cette crise et qui font l’objet d’un accompagnement spécifique. Un plan de communication a été arrêté pour informer et engager des actions spécifiques d'accompagnement des entreprises du département en relation avec leurs différents représentants. Tous les services de l’État, notamment les services impôts des entreprises et la conseillère départementale à la sortie de crise, sont à la disposition de toute entreprise souhaitant évoquer ses difficultés.