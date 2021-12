Le collège des Aulnes se refait une beauté

Selon le département, ce collège construit en 1974 nécessitait d'être rénové. Il se compose d'un bâtiment principal de deux étages et de deux bâtiments annexes.

Le bâtiment A accueille l'administration, la demi-pension, les salles de classe dédiées à l'enseignement général et une partie des locaux de la Segpa “hygiène, alimentation, service”. Le bâtiment B accueille le champ “habitat” de la Segpa et la salle de musique. Le bâtiment C abrite les salles de technologie.

L'opération de réhabilitation concerne la rénovation complète des champs hygiène, alimentation, service et habitat de la Segpa, et l'adaptation du mobilier ; la rénovation de l'ensemble du bâtiment B (sauf la salle de musique) ;

l'accessibilité de l'ensemble du collège (création d'un ascenseur, reprise des sanitaires, rampes, circulations) ; et des travaux connexes (fermeture et la rénovation du hall, remplacement du système de sécurité incendie, rénovation de la salle de réunion, des sanitaires du préau, de l'infirmerie, des cages d'escaliers, reconstruction de la loge, rénovation du parking, création d'un abri poubelle). D'une durée prévue de 12 mois, le chantier devrait coûter 4,5 millions d'euros.