Le collège de Donnemarie-Dontilly va être agrandi

Construit dans les 1990, le collège du Montois a une capacité de 600 élèves. Mais à la suite de la hausse du nombre d'élèves enregistrée ces dernières années, une reconstruction de la cuisine de production et de la salle de restauration s'est avérée indispensable. Dans le cadre de cette extension, d’autres projets d'aménagement sont prévus : création de quatre salles de cours supplémentaires, agrandissement du pôle de direction et restructuration du centre de documentation et d’information. 13 millions d’euros ont été mobilisés par le Département pour cette opération.