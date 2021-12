Le collège Arnaud Beltrame a ouvert ses portes

Cet établissement d'une capacité de 600 élèves a été inauguré dernièrement en présence de nombreux élus, qui ont pu profiter d'une visite guidée et ponctuée d'animations réalisées par les collégiens.

D'un coût de près de 22 millions d'euros, ce collège finalement baptisé Arnaud Beltrame accueille depuis la rentrée de septembre les élèves des communes de Féricy, Fontaine-Le-Port, Machault, Héricy, Samoreau et Vulaines-sur-Seine. Avec cette construction le Département a souhaité agir face à l'évolution des effectifs sur le secteur, tout en améliorant les conditions de transport des enfants résidant sur la rive droite de la Seine. Le Département précisait déjà, lors de la visite de chantier cet été, que l'ouverture de ce collège entrainerait la fermeture du collège Couperin de Fontainebleau.

Pour rappel, le bâtiment est implanté en forme de carré. Le hall d'entrée, pensé comme le noyau central du bâtiment et placé à l'articulation des deux ailes des locaux d'enseignement, dessert les différents pôles sur deux niveaux. L'établissement dispose aussi d'une large verrière au niveau de l'escalier principal.

Pour faciliter la surveillance des circulations, favoriser l'isolation acoustique des salles de classe et permettre de limiter le flux des élèves, les différents pôles sont regroupés. La toiture du préau et de la demi-pension est équipée de panneaux solaires et de panneaux photovoltaïques.

Le Département a prévu la construction de huit collèges durant sa mandature.