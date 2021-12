Le CNB réaffirme l'urgence de la réforme pénale

Ce texte, qui est l’aboutissement d’une large concertation des acteurs du monde judiciaire et pénitentiaire et de la société civile, reste certes perfectible mais consacre la suppression des peines planchers et la fin des révocations automatiques du sursis, donnant enfin aux tribunaux correctionnels et à la défense les moyens d’une véritable individualisation des peines. A l'inverse d'une politique du tout carcéral, il prend en compte les intérêts des personnes poursuivies et condamnées, des victimes et de la société. Le Conseil National des Barreaux, au-delà de toute considération partisane mais vu l'urgence, appelle ainsi à la poursuite des travaux parlementaires permettant l’adoption de ce projet de loi avant la fin de la session parlementaire.