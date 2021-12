Le Cnam ouvrira un centre de formation à Melun en septembre

Situé avenue Thiers, ce centre proposera des cours du soir dans les domaines des ressources humaines, de la comptabilité, de la gestion, du commerce et de l'accompagnement social et professionnel. Ces sessions de formation auront lieu en présentiel et/ou en ligne les lundi, jeudi et vendredi (de 18 h 30 à 21 h 30).

Le Cnam propose des formations à la carte, certifiantes ou diplômantes, aux adultes (salariés, demandeurs d'emploi, artisans, membres de professions libérales) qui souhaitent développer leurs connaissances et acquérir de nouvelles compétences. Accessibles de niveau bac à bac + 5, ces cours permettent à chacun de concilier au mieux activité professionnelle et reprise d'études supérieures.

Renseignements : melun@cnam-iledefrance.fr. Tél. : 07 61 58 41 98. www.cnam-idf.fr/centres-de-formation/melun.