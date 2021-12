Le CNAM arrive bientôt à Montereau

Cours à distance, cours du soir en présentiel ou cours mixte : il est possible de se former à son rythme avec le CNAM grâce à ces différentes modalités. Afin de préparer cette arrivée prochaine, les personnes intéressées peuvent rencontrer une conseillère formation dans le cadre de permanences. Le but de ces permanences est d'établir un projet correspondant à chaque profil (parcours, formations, modalités…). Elles ont débuté le 7 septembre et s'achèveront le 12 octobre 2021. Rendez-vous tous les mardis (10 heures-13 heures et 14 heures-18 heures).

Renseignements : 07 61 58 41 98. montereau@cnam-iledefrance.fr