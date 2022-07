Le club ESR 77 est né

C’est le 5 juillet dernier, à Melun, que le club Entreprises et sécurité routière de Seine-et-Marne (ESR 77), premier de ce type en Île-de-France, a vu le jour sous l’impulsion d’Ensemble 77, association d’employeurs du BTP. Cette nouvelle entité a vocation à créer des lieux de partage d’expériences, afin de permettre à ses membres de gagner en compétence dans l’élaboration de stratégies de prévention, dans l’organisation des déplacements, la formation et la sensibilisation de leurs collaborateurs.

Le but est de progresser dans la prise en compte d’un risque qui demeure la première cause d’accidents mortels au travail. 49 adhérents ont signé la charte de l’ESR 77. Parmi eux : le Département de Seine-et-Marne, la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, les Communautés de communes Pays de Montereau et Moret Seine-et-Loing, la ville de Melun, des organisations syndicales interprofessionnelles (CPME 77 et MEDEF 77) et professionnelles (CSTP 77), l’Association des maires ruraux de Seine-et-Marne (AMR 77), les EPA Marne/France et Sénart, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne (CAUE 77), le Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM), ainsi que des entreprises de toutes tailles et de toutes activités.