Le club de football de l'US Trilport récompensé par Orange

Le 14 avril, l'US Trilport a ainsi reçu une dotation de tenues complètes pour ses équipes de jeunes, ainsi que dix ballons, trois sacs à ballons et 30 chasubles. En cette période de crise sanitaire, Orange souhaite ainsi accentuer son soutien au football amateur via des dotations de matériels, mais aussi favoriser l'accès à une éducation numérique responsable. Des actions de sensibilisation aux risques du numérique sont ainsi développées, afin que les clubs puissent les relayer facilement à travers des ateliers d'éducation au numérique en partenariat avec la Fédération française de football (FFF). Ces dispositifs pédagogiques, à travers le programme Orange Football Amateur, sont destinés à attirer l'attention des plus jeunes aux problématiques sociétales, digitales et environnementales.

D'autre part, les clubs (catégories U11, U13 et U15), qui le souhaitent, peuvent commander leurs maillots avec une remise de 50 % via la plateforme Nike-FFF-Orange. 250 clubs ont déjà passé commande pour un volume total de 15 000 maillots floqués Orange.