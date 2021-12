Le Closet se relocalise sur l'Ecopole de Sénart

Créé en 2014 par Ralph Mansour, Le Closet a été fondé autour d'un objectif majeur : « renouveler les modes de consommation de la mode féminine, en promouvant une prise de conscience environnementale et citoyenne pour remédier aux dérives de la production de vêtements en masse par les grandes enseignes de prêt-à-porter ». Pour ce faire, l'entreprise a pris le parti de développer massivement le réemploi des vêtements, via la création et l'animation d'une communauté d'utilisatrices.

Après avoir étudié de nombreuses opportunités d'implantation, Le Closet a opté pour l'offre foncière de l'Ecopôle. Ce parc d'activités, écoconçu par l'EPA Sénart, sera, à terme, d'une superficie de 186 hectares dont 20 hectares réservés à la faune et à la flore. Il consolide ainsi son statut de « 1er site francilien dédié aux activités écoresponsables ».

Comme le souligne Aude Debreil, Directrice générale de l'EPA Sénart, « Nous nous réjouissons d'accueillir sur l'Ecopôle un acteur dynamique et innovant, qui démontre que l'économie circulaire peut être à la fois créatrice d'emplois et de valeur sur le long terme. Cette signature récompense le travail de coconstruction mené entre nos équipes et celles de Le Closet, pour proposer à la société la solution d'implantation la plus adaptée possible ».

Avec ce nouveau site, l'entreprise entend poursuivre son développement localement, avec des recrutements dans plusieurs corps de métiers – postes d'encadrement, mais aussi employés polyvalents, préparateurs de commande, retoucheurs et blanchisseurs.