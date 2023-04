Le Closet rachète le Grand Dressing et voit plus loin

La reprise du Grand Dressing correspond à la stratégie de développement de l’entreprise seine-et-marnaise Le Closet, qui entend devenir leader du marché de la location de vêtements en ligne, un secteur qui devrait connaître une croissance annuelle supérieure à 10 % d’ici à 2029. Une acquisition qui fait d’autant plus sens que le Grand Dressing et Le Closet se sont construits à travers une vision commune : révolutionner la consommation de la mode en remplaçant la possession par l’usage. Des valeurs identiques qui avaient d’ailleurs poussé les deux acteurs de la location à opérer un premier rapprochement en mai 2021 à travers un partenariat logistique via l’entrepôt automatisé du Closet à Moissy-Cramayel.

Avec ce choix d’intégrer le Grand Dressing en marque propre pour capitaliser sur la notoriété déjà établie de la marque tout en mutualisant la technologie, la logistique et les fonctions supports, Le Closet ambitionne de multiplier par quatre le nombre de clients du Grand Dressing pour atteindre deux mille abonnés à la fin de l’année.

« Une formidable opportunité »

Créé en 2014 par Ralph Mansour et Quentin Hayot, Le Closet est le premier service de location de vêtements sous forme de box. Il permet aujourd’hui à 12 000 abonnées de renouveler leur garde-robe sans acheter de nouvelles pièces grâce à un abonnement mensuel (à partir de 49, 99 euros) et une cinquantaine de marques partenaires. A travers cette offre, l’entreprise de Moissy-Cramayel milite aussi pour une consommation plus responsable de la mode. De son côté, le Grand Dressing, fondé en 2016, est le premier acteur de la location de vêtements masculins avec 500 abonnés et un catalogue dans lequel figurent plus de 500 références.

Dans un premier temps, le principal objectif de ce rachat sera d’améliorer l’expérience client et de recruter de nouveaux adeptes. Cela passera notamment par l’intégration de nouvelles marques pour couvrir un large spectre de tendances.

« Cette acquisition est une formidable opportunité pour nous de conquérir un nouveau marché et de renforcer ainsi notre position de leader. Le Grand Dressing a su fédérer ses abonnés autour des questions de consommation textile. Nous entendons désormais aller plus loin pour faire de la location une nouvelle norme dans la mode », affirme Ralph Mansour, directeur et cofondateur du Closet.