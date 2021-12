Le Clé 77 à l'heure du Grand Débat

Dans le cadre du Grand Débat, des entrepreneurs, représentants des 12 organisations patronales du Clé 77, des maires et des parlementaires viennent de débattre autour de quatre thèmes : fiscalité, pouvoir d'achat et finances publiques ; organisation de l'Etat et des territoires ; transition environnementale ; cohésion et démocratie.

© DR