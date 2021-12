Le classement du département en orange

Dans un communiqué, le Medef Seine et Marne déplore que le département de la Seine-et-Marne soit classé en « zone orange » dans le cadre de la phase deux du déconfinement.

"Cette décision est lourde de conséquences pour l'économie locale qui va encore subir une période de restrictions. Ces restrictions sont autant de frein à la reprise d'activités en général et elles sont de surcroît très pénalisantes pour des secteurs qui ont été à l'arrêt complet depuis plusieurs mois : le tourisme, la culture et l'événementiel", souligne le syndicat.

"Or la Seine-et-Marne est le poumon vert de l'Ile-de-France et depuis le début de la phase 1 de déconfinement, des milliers de visiteurs se sont pressés de venir profiter des atouts du patrimoine vert du territoire comme la Forêt de Fontainebleau. Toutefois, ceci n'a pas bénéficier à l'économie locale car il n'était pas possible de consommer dans les restaurants et les bars, de visiter les châteaux et les musées, les parcs ou les salles de spectacle et de loisirs", poursuit-il.

"Nous regrettons vivement que cette situation perdure pour les prochaines semaines. Et ce d'autant plus que les entreprises de tous les secteurs ont largement investi pour se doter des moyens sanitaires nécessaires à la reprise et à l'accueil des collaborateurs, désireux de revenir sur les sites, des clients et des consommateurs. Chacun est aujourd'hui suffisamment informé sur le contexte sanitaire pour avoir un comportement responsable et garantir sa propre sécurité et celle des personnes environnantes", juge enfin le Medef Seine-et-Marne.