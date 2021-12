Le CJD veut réinventer le Contrat de travail

Pour le CJD, il faut faire évoluer le Code du Travail. Comme le précise Quentin Decroix, pdg d’Atylia et membre du Centre des jeunes dirigeant à Roubaix « la question ce n’est pas le CDD ou le CDI. Le rôle du dirigeant d’entreprise est de prendre des risques, celui du collaborateur et d’apporter ses compétences au service de la prise de risque globale. La sécurité de nos collaborateurs est capitale ».

Les 4 500 entrepreneurs du CJD proposent la création d’un Pack unique d’emploi à durée indéterminée dont les caractéristiques seraient les suivantes : période de préavis pouvant atteindre 6 mois, anticipation du coût et des modalités de séparation, conciliation obligatoire avec présence d’un avocat en cas de séparation conflictuelle, modulation du temps de travail et de la rémunération (+/- 20 %%) sur la base de 35 heures, primes annuelles de résultat, avec une fiscalité adaptée pour encourager la consommation...