Le cinéma retourne à Vaux-le-Vicomte

Pour cette deuxième édition et dans le cadre des 50 ans d'ouverture du domaine, un panel d'animations interactives et d'expositions attend les visiteurs. Une expérience immersive 360° hors du commun, un survol du château en hélicoptère dans la peau de Roger Moore, une exposition des costumes de la série Versailles et les techniques des professionnels du grand écran dévoilées au travers d'animations et d'expositions inédites, transportent les visiteurs dans le monde caché du cinéma.

Cette année, le film James Bond : Moonraker, de Lewis Gilber,t est mis sous les projecteurs. Le Château de Vaux-le-Vicomte y sert de décor pour la demeure de Drax (Michael Lonsdale), le terrible méchant, dans lequel James Bond (Roger Moore) est invité pour se faire tuer. Une exposition d'affiches, d'extraits d'archives et d'objets du tournage ainsi qu'un hommage à Roger Moore, décédé en 2017, permettent au visiteur de plonger dans l'univers de James Bond, grâce à la concorde du « Club James Bond France »

(premier étage du château). Le véritable hélicoptère du film de 1979, un Bell 206, est pour l'occasion exposé dans la Cour d'honneur du château.

Un château décor de cinéma

Le 7e art fait partie intégrante de l'Histoire de Vaux-le-Vicomte. De La Folie des grandeurs, en 197, à Marie-Antoinette en 2006, en passant par James Bond : Moonraker, en 1979, ou encore L'Homme au masque de fer, en 1998, ce château construit en 1656 par Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, a servi de décor à près de 70 films.