Théâtre, à Fontainebleau : Le Cid de Corneille

Alors que Rodrigues et Chimène s'épuisent à espérer se marier, le conflit qui opposent leurs pères respectifs provoque un crime d'honneur qui contrarie leurs plans. Passion, enjeux mortels sur fond de risque d'invasion Maure, ce texte ancien se montre d'une belle modernité grâce au jeu généreux des acteurs et à des costumes de belle facture qui font voyager le public. Le maniement des alexandrins ne gêne pas la compréhension et ajoute à la performance de l'équipe qui déroule son texte avec une aisance impressionnante.

Misse en scène de Jean-Philippe Daguerre

Assistant à la mise en scène : Nicolas Leguyader

Costumes : Virginie Houdinière

Décors : Frank Viscardi Musique : Petr Ruzicka

Les musiciens : Petr Ruzicka ou Aramis Monroy, Tonio Matias

Avec : Stéphane Dauch, Johann Dionnet ou Edouard Rouland, Manon Gilbert, Kamel Isker ou Thibault Pinson, Didier Lafaye ou Alex Bonstein, Charlotte Matzneff ou Flore Vannier-Moreau, Christophe Mie, Sophie Raynaud, Yves Roux, Mona Thanaël

Co-production : Atelier Théâtre Actuel et Le Grenier de Babouchka

Vendredi 10 mai à 20h30

Théâtre de Fontainebleau, 9 rue Dénécourt

Fontainebleau

Tél : 01 64 22 26 91

Tarif : 12 à 33€