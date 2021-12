Le chômage en augmentation de 0,3 % en juin

Fin juin 2017, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 66 360, selon Pôle emploi. Ce nombre est stable sur trois mois (soit +20 personnes) ; il progresse de 0,3 % sur un mois et de 0,4 % sur un an. Les chômeurs de moins de 25 ans en catégorie A ont crû de 1,3 % sur trois mois, tandis que celui des 25 ans ou plus a baissé de 0,7 %.

En Île-de-France, ce nombre augmente de 1 % sur trois mois (+ 0,1 % sur un mois et – 0,2 % sur un an). En Seine-et-Marne, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s'établit à 99 730 fin juin 2017.

Ce nombre augmente de 1 % sur trois mois (soit + 960 personnes) ; il diminue de 0,1 % sur un mois et progresse de 2,6 % sur un an. En Île-de-France, ce nombre augmente de 1,4 % sur trois mois (+0,1 % sur un mois et +1,8 % sur un an).