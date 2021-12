Le cheval à l'honneur à Fontainebleau

Cette grande fête de l'élevage organisée par la Société hippique française (SHF) à Fontainebleau s'est imposée comme un carrefour incontournable pour tous les chevaux destinés à la compétition de saut d'obstacles.

Chaque année, éleveurs, marchands et cavaliers se réunissent au Grand Parquet pour présenter les meilleurs chevaux de chaque génération et les valoriser en vue d'une future commercialisation ou de l'amélioration de la génétique de l'élevage français.

Plus que jamais en 2017, la SHF a la volonté de mettre à l'honneur le fleuron de l'élevage hexagonal et d'en faire la promotion. Environ 1700 jeunes chevaux âgés de 4 à 7 ans viennent disputer l'une des finales SHF de saut d'obstacles. Que ce soit en cycle libre (1 à 3 ans), en cycle classique (4 à 6 ans) ou en hunter (4 à 6 ans), tous ont prouvé leur valeur sur le circuit SHF pendant leur saison.

De nouveaux services ont été développés et testés pendant la saison comme le streaming des épreuves Jeunes Chevaux sur les CIR. Ce nouveau format diffusé sur shf-live.com permet à toute personne intéressée par un cheval de le voir à distance et en direct. En outre, les afficionados pourront vendre et acheter chevaux et poneys sur place ou bien en ligne sur shf-market.com.