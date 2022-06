“Le Chef en box”, la recette du succès

Tous en cuisine ! La mission principale du “Chef en box” est de transmettre un savoir-faire culinaire et de le rendre accessible au plus grand nombre, en formant de futurs professionnels de la cuisine et de la pâtisserie. Cette entreprise a été fondée en 2015 par Anaïs Hody, une ancienne éducatrice spécialisée qui a fait ses gammes à l’hôtel Meurice et chez Cyril Lignac, notamment. Son associé n’est autre que son frère Julien.

“Le chef en box” propose une offre de box de pâtisserie, ainsi que des formations en ligne via un organisme de formation reconnu par l’État (entre 1 500 et 1 700 euros le module). Après le succès du CAP pâtisserie, Anaïs et Julien Hody proposent un CAP cuisine qui devrait être suivi d’une formation en boulangerie. À terme, L’objectif est de décliner une offre en ligne complète.

Cette entreprise se démarque de la concurrence par sa proximité avec ses stagiaires (des salariés en reconversion professionnelle pour la plupart) et par le parcours de ses enseignants, tous passés chez des grands chefs. Elle propose également des cours en vidéo de grande qualité (en full HD), grâce à son studio haut de gamme de 600 m2 situé à Vaires-sur-Marne. Le programme est prévu pour préparer les élèves en trois mois avec deux stages en entreprise de sept semaines.

Par ailleurs, la start-up d’Émerainville a lancé une gamme de box sur le thème de la pâtisserie. Chaque box contient une fiche recette, des ustensiles professionnels, des ingrédients haut de gamme prépesés et un tutoriel vidéo expliquant les différentes étapes de la réalisation du dessert. Les apprentis pâtissiers n’ont plus qu’à se procurer les aliments frais pour se lancer. Doté de trois niveaux de difficulté (apprenti, commis et chef), ce concept de box ludiques a déjà séduit de grandes marques (Fauchon épicerie, Monoprix), ainsi que de grands noms (Frédéric Bau et Yann Brys).

Aujourd’hui, 1 600 élèves ont déjà suivi le CAP pâtisserie avec un taux de réussite à l’examen de 100 % en 2020 et de 97 % en 2021. Cerise sur le gâteau, Anaïs Hody a fait partie, en 2019, de la sélection “30 Under 30” du magazine Forbes, qui distingue 30 jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans. En 2021, son entreprise a remporté le Grand prix Moovjee, concours national dédié à l’entrepreneuriat. D’ici la fin de l’année, “Le Chef en box” devrait compter une quinzaine de salariés.

www.lapatisserieenligne.com et www.lechefenbox.com